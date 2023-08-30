KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


30 Ağustos 2023 12:25
DGS net sayınız ve tercihiniz?

seneye DGS ye hazırlananlar için bu sene sınava girmiş ve net sayısı yüksek arkadaşlar hazırlanırken neler yaptılar tavsiyeleri tercih edecekleri bölümler vs bilgilendirme yapabilirler mi?

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