Türk polisi olarak tüm milletimin zafer bayramı kutluyorum. Bir daha bu tarz bayramlara (savaşa) gerek kalmasın diye gece gündüz kavramı olmaksızın bu vatan için çalışan tüm kolluk kuvvetlerine minnettarız.

Vatanını en çok seven göreni en iyi yapandır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk