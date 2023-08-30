TMO ambar memuru

TMO da çalışan anbar memurları ile ilgili bilgisi olanlar paylaşabilir mi. Çalışma koşulları ve maaş nasıl ayrıca geçici görevlendirmeler oluyor sanırım bunlar hangi sıklıkta ve nasıl oluyor bilgisi olan var mı

TMO da çalışan anbar memurları ile ilgili bilgisi olanlar paylaşabilir mi. Çalışma koşulları ve maaş nasıl ayrıca geçici görevlendirmeler oluyor sanırım bunlar hangi sıklıkta ve nasıl oluyor bilgisi olan var mı