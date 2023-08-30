KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Ağustos 2023 12:36
TMO ambar memuru
TMO da çalışan anbar memurları ile ilgili bilgisi olanlar paylaşabilir mi. Çalışma koşulları ve maaş nasıl ayrıca geçici görevlendirmeler oluyor sanırım bunlar hangi sıklıkta ve nasıl oluyor bilgisi olan var mı

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