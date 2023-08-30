Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 12:49
Seçmeli Dersler

https://dhgm.meb.gov.tr/www/2023/icerik/815 2023 Ağustos Tebliğler Dergisi, tüm okul düzeylerinde seçmeli ders çizelgesi ve seçme usulleri değiştirilmiş. Dersler 3 grup haline getirilmiş. Öğrenci her gruptan 1 ders seçecek. Tüm normlar etkilenecek. Bazı branşlar ihtiyaç patlaması yaparken kimileri de norm fazlası olacak. Çizelge bu yıl uygulanmaya başlayacak. Sevgili bakanlığımız hiç bir yıla huzur ile başlamamıza müsade etmeyecek anlaşılan.


spock
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 13:09

Ahlak ve yurttaşlık eğitimi seçerler olur biter.


matematikogretmenii
Şube Müdürü
30 Ağustos 2023 13:09
eskiden nasıldı?

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
30 Ağustos 2023 13:27

Örnek ile açıklayayım. 8. sınıf öğrencisi sınava hazırlık için Türkçe, Fen ve Matematik seçebiliyordu. Şimdi aynı öğrenci Din grubundan 1 ders 2 saat, Kültür/ Sanat grubundan (Resim , müzik, beden eğitimi) 1 ders 2 saat, ve İnsan, Toplum, Bilim grubundan ( Matematik,Fen, Türkçe, Sosyal) 1 ders 2 saat seçecek. Din grubunda mevcut derslere Din Kültürü öğretmenleri gireceği için ders saatleri ve normlar artacak. Resim, Müzik, Beden Eğitimi az da olsa artar. Matematik, Fen, Sosyal, Türkçe grubunda ise normlar azalacak.

matematikogretmenii, 35 dk. önce
eskiden nasıldı?
Toplam 3 mesaj

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