KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


30 Ağustos 2023 13:00
2023 KPSS Genel Yetenek sınavı ile is bulma

2023 kpss sinavina girdim ama sadece genel yetenek genel kültür sinavina alan sinavlarinka girmedim bunla basvurabilecegim bir yer varmı

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