Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçeye 2. İller arası tayin hakkı

Şu süreç tamamlanma işini yanlış yorumluyorsunuz hocam, şimdiye kadar 2.tayin diye birsey varmiydida 2.tayini sürece dahil ediyorsunuz,mazeret tayinleriyle süreç bitiyordu her yıl 2.tayin ekstra oldu yani, 2.tayine kadar bekledik verilmedi bu saatten sonra verilmesinide şahsen bir depremzede olarak istemiyorum, böyle bir hak verilirse şayet biz verdik siz gitmedinizden başka bir anlami olmaz, o kadar sıkıntıyı cektik ev tuttuk vs.verilirse şimdi nasil gidelim yada verilecektiyse şimdiye kadar niye verilmedi bir açıklama yapılmadı, zaten şartları uyanlar puanı iyi olanlarda gitti, gidemeyenler ya ilde üç yilini doldurmayanlar yada ya da yeni öğretmen olup puanı düşük olanlar