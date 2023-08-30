Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 13:20
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçeye 2. İller arası tayin hakkı

Sayın bakanımız süreç tamamlandığında depremzede öğretmenlere kolaylık sağlayacağız demişti. 4 il ve 2 ilçedeki 3+1 süresini tamamlamayan, daha önceki iller arası tayin ile ataması yapılmayan öğretmenlere 2. Kez atama hakkı verilmesi gerekiyor sadece 22 il ile de sınırlandırılmaması gerekiyor mağduruz 2. Atama bekliyoruz . Hiç olmazsa mazeret atamalarında yapıldığı gibi il emrine verilelim


Eversst
Aday Memur
30 Ağustos 2023 13:38

Bakanın yardımcı olacağız kolaylık sağlayacağız sözünü hatirlamasını ve gereğini yerine getirmesini bekliyoruz..


Ahis
Memur
30 Ağustos 2023 13:40

Şu süreç tamamlanma işini yanlış yorumluyorsunuz hocam, şimdiye kadar 2.tayin diye birsey varmiydida 2.tayini sürece dahil ediyorsunuz,mazeret tayinleriyle süreç bitiyordu her yıl 2.tayin ekstra oldu yani, 2.tayine kadar bekledik verilmedi bu saatten sonra verilmesinide şahsen bir depremzede olarak istemiyorum, böyle bir hak verilirse şayet biz verdik siz gitmedinizden başka bir anlami olmaz, o kadar sıkıntıyı cektik ev tuttuk vs.verilirse şimdi nasil gidelim yada verilecektiyse şimdiye kadar niye verilmedi bir açıklama yapılmadı, zaten şartları uyanlar puanı iyi olanlarda gitti, gidemeyenler ya ilde üç yilini doldurmayanlar yada ya da yeni öğretmen olup puanı düşük olanlar

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