Sizce haksızlık değil mi?

Arkadaşlar 8 yıldır doğuda görev yapıyorum, 200lerde puanım oldu. Memleketim İzmir'de veya çevre illerdeki dağ başı diye ayrım yapmadan açılan tüm okulları seçiyorum ama tayinim bir türlü çıkmıyor. Her sene de puanlar artıyor geçen sene 40 puanla gelmedi bu sene 54 puana çıktı fark.

Şimdi gelelim haksızlık kısmına il emri ile gelen arkadaşların çoğunun puanı benden çok daha az, ben bu gidişle en az 15 yıl doğuda kalacakken onlar 3-4 yılda benim hayal dahi edemediğim yerlere gidiyorlar. Bu durumda ben zorlu bölgelerde hizmet ederken enayi durumuna koyuluyorum, hizmet puanın bir değeri yok. İl emri geliyor sonraki yıl il dışına 4-5 yer açılıyor, il emri geliyor sonraki yıl 2-3 yer açılıyor. Sürekli kontenjanlar azalıyor benim yerime 3 yıllık arkadaşlar gidiyor. Bu sistem adaletsiz. Bizim de ailemiz var, yaşlı anne, babam var, arkadaşlarım var, memleketim var. Zorunlu hizmetimi yapalı yıllar oldu, biz emekliliğe doğru mu huzur bulacağız? Psikoloji diye bir şey kalmadı, mutlu bir insandım artık antidepresan kullanıyorum. Keşke öğretmen olmasaydım, meslek lisesi okuyan arkadaşlarım daha mutlu bir hayat yaşıyor.

Burada sitemim öğretmen arkadaşlara değil benim de imkanım olsa kullanırım. SİTEMİM SADECE SİSTEME. Zorlu yerlerde çalışan öğretmenler enayi yerine koyuluyor ne manevi ne maddi hiçbir artı verilmiyor.