Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 13:49
Sizce haksızlık değil mi?

Arkadaşlar 8 yıldır doğuda görev yapıyorum, 200lerde puanım oldu. Memleketim İzmir'de veya çevre illerdeki dağ başı diye ayrım yapmadan açılan tüm okulları seçiyorum ama tayinim bir türlü çıkmıyor. Her sene de puanlar artıyor geçen sene 40 puanla gelmedi bu sene 54 puana çıktı fark.

Şimdi gelelim haksızlık kısmına il emri ile gelen arkadaşların çoğunun puanı benden çok daha az, ben bu gidişle en az 15 yıl doğuda kalacakken onlar 3-4 yılda benim hayal dahi edemediğim yerlere gidiyorlar. Bu durumda ben zorlu bölgelerde hizmet ederken enayi durumuna koyuluyorum, hizmet puanın bir değeri yok. İl emri geliyor sonraki yıl il dışına 4-5 yer açılıyor, il emri geliyor sonraki yıl 2-3 yer açılıyor. Sürekli kontenjanlar azalıyor benim yerime 3 yıllık arkadaşlar gidiyor. Bu sistem adaletsiz. Bizim de ailemiz var, yaşlı anne, babam var, arkadaşlarım var, memleketim var. Zorunlu hizmetimi yapalı yıllar oldu, biz emekliliğe doğru mu huzur bulacağız? Psikoloji diye bir şey kalmadı, mutlu bir insandım artık antidepresan kullanıyorum. Keşke öğretmen olmasaydım, meslek lisesi okuyan arkadaşlarım daha mutlu bir hayat yaşıyor.

Burada sitemim öğretmen arkadaşlara değil benim de imkanım olsa kullanırım. SİTEMİM SADECE SİSTEME. Zorlu yerlerde çalışan öğretmenler enayi yerine koyuluyor ne manevi ne maddi hiçbir artı verilmiyor.


pembe17
Aday Memur
30 Ağustos 2023 14:07

Hocam sıkıntınızı anlıyorum ama İzmir gibi çok istenen yerler dışında oraya bir nebze yakın çevre illeri de düşünebilirsiniz ya da İç Anadolu.Doğu dışında da seçenekler var, Antalya İzmir Eskişehir zaten çok yüksek puanlarla tayin olunan yerler.

Seçenekleri tekrar gözden geçirin bence.


melcea
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 14:09

Cevre illeri de yaziyorum demis zaten.

pembe17, 1 saat önce

Hocam sıkıntınızı anlıyorum ama İzmir gibi çok istenen yerler dışında oraya bir nebze yakın çevre illeri de düşünebilirsiniz ya da İç Anadolu.Doğu dışında da seçenekler var, Antalya İzmir Eskişehir zaten çok yüksek puanlarla tayin olunan yerler.

Seçenekleri tekrar gözden geçirin bence.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
30 Ağustos 2023 14:13

Kendinize ilçe ve il emri isterken, bu öğretmen arkadaşa yakın illeri hatta bölgeleri önermekten hiç utanmıyor musunuz?

Dün ne demiştim? Sizde empati sorunu var.

pembe17, 1 saat önce

Hocam sıkıntınızı anlıyorum ama İzmir gibi çok istenen yerler dışında oraya bir nebze yakın çevre illeri de düşünebilirsiniz ya da İç Anadolu.Doğu dışında da seçenekler var, Antalya İzmir Eskişehir zaten çok yüksek puanlarla tayin olunan yerler.

Seçenekleri tekrar gözden geçirin bence.


sahin-gomu
Aday Memur
30 Ağustos 2023 14:14

Hocam yazıyorum, Manisa, Balıkesir, Denizli tüm komşu illeri yazıyorum ama il emrinden dolayı yer açılmıyor, hepsi yüksek kapatıyor. İç Anadolulu değilim ki orayı yazayım bana bir artısı olmaz 1500km uzaktayken 800km uzağa gelmiş olurum sadece. 45km uzaklıktaki dağ köylerini dahi yazdım yine gelmedi.

pembe17, 1 saat önce

Hocam sıkıntınızı anlıyorum ama İzmir gibi çok istenen yerler dışında oraya bir nebze yakın çevre illeri de düşünebilirsiniz ya da İç Anadolu.Doğu dışında da seçenekler var, Antalya İzmir Eskişehir zaten çok yüksek puanlarla tayin olunan yerler.

Seçenekleri tekrar gözden geçirin bence.


karizmatik23
Aday Memur
30 Ağustos 2023 14:18

Derdini bu forumdakilere anlatamazsın.Buraya takılanların çoğunluğu uygunsuz özürler yaratıp yer değiştiriyorlar.Hocam siz de bi hayat kadını bulup anlaşın:)Neyse parası ödeyin:) Ara dönemde çıkıp gidin.Bu devlet temiz insanları hak etmiyor.Adalet yoksa bir yerde derdini kimseye anlatamazsın !


LaleBahcesi
Şube Müdürü
30 Ağustos 2023 14:21

Onu ciddiye alma. Utanma Türkiye'yi yaz diyecek.

sahin-gomu, 1 saat önce

Hocam yazıyorum, Manisa, Balıkesir, Denizli tüm komşu illeri yazıyorum ama il emrinden dolayı yer açılmıyor, hepsi yüksek kapatıyor. İç Anadolulu değilim ki orayı yazayım bana bir artısı olmaz 1500km uzaktayken 800km uzağa gelmiş olurum sadece. 45km uzaklıktaki dağ köylerini dahi yazdım yine gelmedi.


pembe17
Aday Memur
30 Ağustos 2023 14:22

Canım yine geldi :)) ben zaten güzel yerde görev yapıyordum (Sakarya) hem de KPSS puanımla atanmıştım.Çevre illerden kastım iç Anadolu tekrar belirteyim Manisa değildi söylediğim.Lahana bahçesi pardon lale &#128522;

LaleBahcesi, 1 saat önce

Kendinize ilçe ve il emri isterken, bu öğretmen arkadaşa yakın illeri hatta bölgeleri önermekten hiç utanmıyor musunuz?

Dün ne demiştim? Sizde empati sorunu var.


atahoca
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 14:38

Espri, şaka, ironi ya da durumun vehameti her neyse...

Nafaka kısmını unutmayınız. Bu sefer başa başka bir bela. Yine kurtaramıyor yani.

Bu arada 20 seneden fazla oldu. Bir kızcağız batıya (aslında orası da mahrumiyet bölgesi sayılırdı) gelebilmek için 70 yaşlarında birisi ile anlaşmalı evlenmiş, arkadaşlar anlatmıştı. Sonra adam boşanmam diye tutturmuş...

İstenilmeyen ve ciddi zor yerler için teşvik edici şeyler düşünülmeli. Burada adalet ilkesi unutulmamalı.

karizmatik23, 1 saat önce

Derdini bu forumdakilere anlatamazsın.Buraya takılanların çoğunluğu uygunsuz özürler yaratıp yer değiştiriyorlar.Hocam siz de bi hayat kadını bulup anlaşın:)Neyse parası ödeyin:) Ara dönemde çıkıp gidin.Bu devlet temiz insanları hak etmiyor.Adalet yoksa bir yerde derdini kimseye anlatamazsın !


karizmatik23
Aday Memur
30 Ağustos 2023 14:48

Hocam tamamen dram.Yer değiştirmek için insanlıktan mı çıkmak gerekiyor ! İl dışı perişan olmuş durumda.Kontenjan sıfır ayarında açsa da çok yüksek kapatıyor.İl dışından bir yere gitmek imkansız.Böyle olunca insanları değişik yollara zorluyorlar.Çoğu da yapıyor bunu zaten.Gitmek istiyorsan değişik yollar denemelisin.Yoksa kardeşimiz 20 sene çalışsa da zor gider.Zaten o arada o psikolojiden dolayı ölüp gider yani.

atahoca, 48 dk. önce

Espri, şaka, ironi ya da durumun vehameti her neyse...

Nafaka kısmını unutmayınız. Bu sefer başa başka bir bela. Yine kurtaramıyor yani.

Bu arada 20 seneden fazla oldu. Bir kızcağız batıya (aslında orası da mahrumiyet bölgesi sayılırdı) gelebilmek için 70 yaşlarında birisi ile anlaşmalı evlenmiş, arkadaşlar anlatmıştı. Sonra adam boşanmam diye tutturmuş...

İstenilmeyen ve ciddi zor yerler için teşvik edici şeyler düşünülmeli. Burada adalet ilkesi unutulmamalı.


skramz
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 14:54

öğretmenliği bırakmak isteme sebeplerimden birisidir. evlensem dahi eş durumu yapamıyorum çünkü nişanlım benden sonra atandı. doğudayım zaten ben de ve okulumda 7-8 yıldır çalışan öğretmenler var memleketine tercih yapıyor adam üçün birini alıyor. onlar gibi olacaksak yanmışız. daha ne diyelim?


atahoca
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 15:00

Bazı illere girmek çok zor. O yüzden komşu ama çevreye göre biraz daha mağduriyetin olduğu yerleri öncelikle seçiyorlar. 80-120 km -sadece gidiş- yol giden öğretmenler biliyorum. 80 km (gidiş geliş 160 km) yol tepen arkadaşım, ilde proje okula belki gidebilirdi, oradaki saçma sapan uygulamaları da çekemem dedi, bu sene emekliliğini istedi.

Şimdi 60-65 meselesi ayrı dert. İnsanların ne kadar yıprandığını kimse görmüyor. İlk ve ortaokullarda teneffüs saatinde okula gelen velilerin bir kısmı bu gürültüye nasıl dayanıyorsunuz bir kısmı ben olsam (bekara boşanmak kolay) şöyle böyle der. Liselerde güvenliği sağlama derdi olur. Dersler, veliler, saçma sapan uygulamalar vs. vs. insanlar ciddi yıpranıyor. Son üç beş senede gördüğüm şey mesleğini çok iyi yapan ve alanında iyi olan insanların küstüğü ve kaybedildiği.

İnsanlara insan gibi davranılsa ve adalet az hissettirilse herhalde insanlar daha iyi olabilirdi. Köleler için istenilen kibarlık bile yok. İnsanlar robot gibi düşünülüyor.


Nurullah4335
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 15:12
Adam haksızlık değil mi diye sormuş. Evet haksızlık. İl emri gelmeli kesinlikle. Aile bütünlüğü sağlanmalı. Ama merkez okullar veya aynı ilçe olmak zorunda değil. Bakıyorsun merkez ilçeler norm fazlası kaynıyor biraz uzak olanlar ücretli arıyor. Geleni oraya ata. Aynı ilde buluşsun eşler ne var. Senelerce 40-50 puanla 30 yıllık öğretmenin isteyip gelemediği yerlere atandı ilçe emriyle hocalar. Ama sizin gibileri asla bu insanlar umursamaz. veya evet siz de haklısınız size de hak veriyoruz demezler. Öğretmen milleti bencildir. O yüzden düzen buysa ve değişmiyorsa farklı yollar arayınız. Alan değişikliği için uğraşın mesela belki o alanda daha rahat atanabilirsiniz.

alivelikonyalı
Aday Memur
30 Ağustos 2023 15:16

Değil


sahin-gomu
Aday Memur
30 Ağustos 2023 15:20

Arkadaşlar çevredeki her yeri de yazıyorum gelebilecek en yakın yer Kocaeli veya Konya gibi yine uzak yerler. Benim derdim bulunduğum yerden ne olursa olsun gideyim değil, sadece ailemin yanında olmak istiyorum artık gurbetten yoruldum.


karizmatik23
Aday Memur
30 Ağustos 2023 15:24

İşin tuhaf tarafı kimse gittiği yerde de mutlu değil.Zaten kazanımın 4/5 ünü kiraya verecek kalanıyla da yaşamaya çalışacak.Ülke olarak batık bir durumdayız.İstanbul,Kocaeli,Sakarya ve deprem illerinde ciddi öğretmen açıkları var.Buraları sürekli ilk atamayla dolduramazlar.Mevcut durum bu çakma bakanlığı rotasyona zorlayacak.Bakalım kazan kaynarken şimdi susanlar susabilecek mi ?Hepimiz için kötü günler çok yakın.İnş herkes hakettiğini yaşar.Amin:)

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