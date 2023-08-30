Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 13:53
Mazeret izni ve yol izni birlikte kullanılabilir mi?

Arkadaşlar merhaba, ben bu sene yol iznimi kullanmadım. 3 gün mazeret izni kullanmam lazım sistemden yol iznini de talep edip toplam 5 gün izin kullanmam mümkün mü? yoksa yol izni sadece yıllık izin ile mi kullanılıyor? daha önce kullanan biri varsa süper olur..

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