Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 14:13
Promosyon

Arkidişler eylül de önümüzdeki ay promosyon alacağız, 3 yıllık oluyor anlaşmamız.. Ağustos'ta kpss gireceğim, kurum ve şehir degişirse promosyon un hepsini mi iade edicez yoksa bir kısmını mı, yoksa iade edilmez mi


oflurecep
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 15:24

Promosyonu harcama, yanlış bilmiyorsam banka veya şube değişmez ise iade gerekmiyordu, ama şube mi banka mı orasını tam hatırlamıyorum.

Ama en kötü ihtimal banka değişir, bu durumda zamana oranla kısmi iade isteniyor. Zaten yeni sözleşme süresi daha başlamamış olacak ki tamamını isterler.

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