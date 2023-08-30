Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 14:18
İlk defa müdür ve müdür yardımcılığı için tercih edilecek okul sayısı 40 olmalıdır

Şuanda sadece 20 tercih yapılıyor bunun 40 olması gerekir. Bunun için yetkili her yere mesaj atalım.

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