KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2023 14:18
diyetisyenlik ve psikotik depresyon -kpss

%40 engelli raporum var diyetisyenliği bitirdim ve şu anda hem ekpss hem

de normal kpss ye hazılanıyorum kpss den atanmam da engelli raporu ve

hastalğımdan dolayı sorun olur mu

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