Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2023 14:19
diyetisyenlik ve psikotik depresyon kpss

40 engelli raporum var diyetisyenliği bitirdim ve şu anda hem ekpss hem

de normal kpss ye hazılanıyorum kpss den atanmam da engelli raporu ve

hastalğımdan dolayı sorun olur mu

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