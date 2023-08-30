KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Ağustos 2023 14:21
diyetisyenlik ve psikotik depresyon kpss

%40 engelli raporum var diyetisyenliği bitirdim ve şu anda hem ekpss hem

de normal kpss ye hazılanıyorum kpss den atanmam da engelli raporu ve

hastalğımdan dolayı sorun olur mu

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