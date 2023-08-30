Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2023 14:51
Ünvan değişikliği hemsirelikten sosyologluga gecis

Merhaba hemsirelikten ünvan değişikliği ile sosyologluga geçen var mı? Varsa geçiş zor mu? Maasda değişiklik oluyor mu? Gectıkten sonra ne iş yapılıyor? Çalışma saati nasıl? Bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim. Şuan açıköğretim den ye i başvurdum.


Persay
Aday Memur
30 Ağustos 2023 14:58

Bilen arkadaşlardan cevap bekliyorum &#128515;

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