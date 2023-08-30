Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ağustos 2023 15:23
Gürültü konusunda polisin yetkisi nedir?

Artık çıldırmak üzereyim. Üst kat komşum, yönetici aynı zamanda öğleden sonra mahalledeki çocukları da toplayıp evde halı saha maç yapıyor. Polisi arasam bu saatte gelir mi? Ben evden çalışıyorum. Dışarı çıkmam mümkün değil. Dün gece 12'de yine top oynuyorlardı. Polis gelince şikayetçi olucam desem karakola götürürler mi? Öğretmen insan bunları yapan.


Delikurt34
Aday Memur
30 Ağustos 2023 15:54
polis en fazla kabahatlerden idari para cezası yazar diye biliyorum. Belediye ile bi görüşün zabıta desibel ölçüp cezai işlem uyguluyo

gelirgelmekte
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:00

Zabıtaya hiç bulaşmak istemiyorum. Tanıdığıymış. Savcılığa suç duyurusunda bulundum ismini verdiği kişi hakkında. Ben polisler geldiğinde bu aileden şikayetçiyim desem hepimizi karakola götürmezler mi? Öğretmen bu kadın. En azından rezil olur.

Delikurt34, 1 saat önce
polis en fazla kabahatlerden idari para cezası yazar diye biliyorum. Belediye ile bi görüşün zabıta desibel ölçüp cezai işlem uyguluyo

Memlek
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:05
bu zamana kadar zabıtanın bir kere bile gelip gürültü veya başka konuda işlem yaptığını görmedim, çoğu eğitimsiz torpilli cahil
gelirgelmekte, 1 saat önce

Zabıtaya hiç bulaşmak istemiyorum. Tanıdığıymış. Savcılığa suç duyurusunda bulundum ismini verdiği kişi hakkında. Ben polisler geldiğinde bu aileden şikayetçiyim desem hepimizi karakola götürmezler mi? Öğretmen bu kadın. En azından rezil olur.


Delikurt34
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:07
Kat mülkiyet kanunu var onu bi oku.

gelirgelmekte
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:12

Okudum. Mahkeme sonuçlanana kadar ben her gün bunu mu çekeceğim? Çocukları eve doldurup maç yaptırıyor. Polis kişilerin huzur ve sükununu bozmadan işlem yapabilir ama yapar mı? Uyarır gider mi? Gelmez mi ihbara?

Delikurt34, 59 dk. önce
Kat mülkiyet kanunu var onu bi oku.

gelirgelmekte
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:14

Sorun şu bu kişi benim tanıdıklarım var, şikayet et bir şey elde edemezsin diyerek kasıtlı rahatsız ediyor. Bunun bir yolu olmalı. Bu magandalık. Ben kendi evimden başkası nedeniyle çıkmak istemiyorum. Direkt savcıya mı gidip durumu anlatsam? Daha önce polisi çağırdım. Polislere dediler ki, onlar yürüyormuş, ben de emniyeti oyalıyormuşum.

gelirgelmekte, 54 dk. önce

Okudum. Mahkeme sonuçlanana kadar ben her gün bunu mu çekeceğim? Çocukları eve doldurup maç yaptırıyor. Polis kişilerin huzur ve sükununu bozmadan işlem yapabilir ama yapar mı? Uyarır gider mi? Gelmez mi ihbara?


Cabbar Beşekatlar
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:15

Şikayetçi olursanız tabii ki karakola götürülürler. Öğretmen diye dokunulmazlığı yok sonuçta. Gürültüyü en çok duyduğunuz oda ya da salon neresiyse kendi evinizin içinde sessizliği sağlayarak telefonunuzla video kaydı alın. Daha sonra polisi arayarak üst komşunuzdan şikayetçi olduğunuzu belirtin. Polis, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan soruşturma başlatacaktır. Siz de ifade vereceksiniz, karşı taraf da. Evde sizin yanınızda başka biri yaşıyorsa onu da tanık olarak gösterebilirsiniz. Süreç sonunda maddi - manevi bir şey kazanmayabilirsiniz, ama en azından komşunuz durumun ciddiyetini kavrar.


dertsızolmaz
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:17
Senin derdin sorun cozulsun degil senin derdin intikam guc gösterisi yanı yok mu cocugun benım cocuk ta gelsin de yolla cocuk agzına sıcsın evin mahalledeki coxuklara ver ellerine para parcalasınlar evi madem mahallenin cocukları cınsel istismar oldugunu dusunmeye basladım kadın diyorsun mahalledeki cocukları eve alıp top oynatıyorum ayagına cınsel istismar olması kuvvetle muhtemel neler neler duyuyoruz senin ısın altını kurcalasan cok sey cıkar
gelirgelmekte, 54 dk. önce

Okudum. Mahkeme sonuçlanana kadar ben her gün bunu mu çekeceğim? Çocukları eve doldurup maç yaptırıyor. Polis kişilerin huzur ve sükununu bozmadan işlem yapabilir ama yapar mı? Uyarır gider mi? Gelmez mi ihbara?


gelirgelmekte
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:20

Neyin güç gösterisi hocam? Evimde rahat edebilmek suç mu? Adam benim tanıdıklarım var, boşuna uğraşıyorsun diyip daha fazla gürültü yapıyor. Siz de diyorsunuz da güç gösterisi? Sağda solda tanıdığı olmayan bir vatandaşım evimde oturmaya hakkım yok mu?

dertsızolmaz, 49 dk. önce
Senin derdin sorun cozulsun degil senin derdin intikam guc gösterisi yanı yok mu cocugun benım cocuk ta gelsin de yolla cocuk agzına sıcsın evin mahalledeki coxuklara ver ellerine para parcalasınlar evi madem mahallenin cocukları cınsel istismar oldugunu dusunmeye basladım kadın diyorsun mahalledeki cocukları eve alıp top oynatıyorum ayagına cınsel istismar olması kuvvetle muhtemel neler neler duyuyoruz senin ısın altını kurcalasan cok sey cıkar

gelirgelmekte
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:21

Ben para vs istemiyorum. Yalnızım evde, bu şahıs bu apartmanda doğmuşmuş. Yönetici ve diğer komşuları tanıyor, apartman görevlisini çocuklarını çağırıyor. Gürültü yapıyor.

Cabbar Beşekatlar, 51 dk. önce

Şikayetçi olursanız tabii ki karakola götürülürler. Öğretmen diye dokunulmazlığı yok sonuçta. Gürültüyü en çok duyduğunuz oda ya da salon neresiyse kendi evinizin içinde sessizliği sağlayarak telefonunuzla video kaydı alın. Daha sonra polisi arayarak üst komşunuzdan şikayetçi olduğunuzu belirtin. Polis, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan soruşturma başlatacaktır. Siz de ifade vereceksiniz, karşı taraf da. Evde sizin yanınızda başka biri yaşıyorsa onu da tanık olarak gösterebilirsiniz. Süreç sonunda maddi - manevi bir şey kazanmayabilirsiniz, ama en azından komşunuz durumun ciddiyetini kavrar.


policeman2004
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:39
sen evden çalışa çalışa kafayı yemişsin. yok on iki de mahallenin cocuklarını evde top oynamaya çağırıyormuş... yok mu bu cocukların anası babası... seni mi buldu deli öğretmen... Ha yok çocuk sesine tahammülün yoksa git kendine doğa içinde müstakil ev yaptır değerli kardeşim.

gelirgelmekte
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:49

Siz polisseniz çok yazık. Toplum içinde yaşama kuralları vardır. Gece 12'de çocukları çağırıyor demedim. Gece ayrı ailecek top oynuyorlar gündüz ayrı çocuklarla. Demek ki size göre evden çalışan, kendi evinde huzur arayan biri dağ başına gitmeli. Meydan da bunlara kalmalı? Bugün ev içinde top oynayan birilerini rahatsız etmekten zevk alan biri, yarın da karşınıza maganda olarak çıkar. Evsel gürültü yönetmeliğini okumanızı tavsiye ederim. Evden çalışmak yasak değil ama başkalarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak kabahetler kanununu madde 36'ya göre yasak.

policeman2004, 27 dk. önce
sen evden çalışa çalışa kafayı yemişsin. yok on iki de mahallenin cocuklarını evde top oynamaya çağırıyormuş... yok mu bu cocukların anası babası... seni mi buldu deli öğretmen... Ha yok çocuk sesine tahammülün yoksa git kendine doğa içinde müstakil ev yaptır değerli kardeşim.

Kemiksizet
Aday Memur
30 Ağustos 2023 16:52
sen karakola git şikayetçi ol bakalım tanıdıkları şikayetini aldırmamaya gücü yetecek miymiş? antep'te olsa silahı çeker vururlar öyle adamı
gelirgelmekte, 52 dk. önce

Sorun şu bu kişi benim tanıdıklarım var, şikayet et bir şey elde edemezsin diyerek kasıtlı rahatsız ediyor. Bunun bir yolu olmalı. Bu magandalık. Ben kendi evimden başkası nedeniyle çıkmak istemiyorum. Direkt savcıya mı gidip durumu anlatsam? Daha önce polisi çağırdım. Polislere dediler ki, onlar yürüyormuş, ben de emniyeti oyalıyormuşum.


Alemdarali
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 16:56
Kabahatlerden evde gürültüye ceza yazabilir ama yazarmı bilemem çünkü polis geldiğinde o sesleri duyması lazım hatta yazsa bile desibel cihazı olmadığından şahıs cezayı iptal ettirir bir işine yaramaz şikayete gelince gider polis merkezine ifade verirsin delilin tanığın var ise sunarsın polis merkezi de şahsi ifadeye davet eder zorla götürmez çünkü huzur sükun bozma şikayete bağlı suç önce sen ifade vereceksin
gelirgelmekte, 17 dk. önce

Siz polisseniz çok yazık. Toplum içinde yaşama kuralları vardır. Gece 12'de çocukları çağırıyor demedim. Gece ayrı ailecek top oynuyorlar gündüz ayrı çocuklarla. Demek ki size göre evden çalışan, kendi evinde huzur arayan biri dağ başına gitmeli. Meydan da bunlara kalmalı? Bugün ev içinde top oynayan birilerini rahatsız etmekten zevk alan biri, yarın da karşınıza maganda olarak çıkar. Evsel gürültü yönetmeliğini okumanızı tavsiye ederim. Evden çalışmak yasak değil ama başkalarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak kabahetler kanununu madde 36'ya göre yasak.


policeman2004
Aday Memur
30 Ağustos 2023 17:00
afedersiniz çok özür dilerim size bu cevabı verdiğimden dolayı. Ben sizi evde oturmaktan psikolojisi bozulmuş , yalnız yaşamaktan insanların mutluluklarına tahammül edemez hale gelmiş, oturduğu yerden insanları rezil edecek hatta mesleklerine, kabiliyetlerine nerden bulaşsam diye sabahtan akşama yönetmelik karıştıran tiplerden sandım. Yanılmışım, siz derhal delillerinizi toplayıp en yakın polis merkezine giderek şikayetçi olun.
gelirgelmekte, 17 dk. önce

Siz polisseniz çok yazık. Toplum içinde yaşama kuralları vardır. Gece 12'de çocukları çağırıyor demedim. Gece ayrı ailecek top oynuyorlar gündüz ayrı çocuklarla. Demek ki size göre evden çalışan, kendi evinde huzur arayan biri dağ başına gitmeli. Meydan da bunlara kalmalı? Bugün ev içinde top oynayan birilerini rahatsız etmekten zevk alan biri, yarın da karşınıza maganda olarak çıkar. Evsel gürültü yönetmeliğini okumanızı tavsiye ederim. Evden çalışmak yasak değil ama başkalarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak kabahetler kanununu madde 36'ya göre yasak.


hoze0606
Aday Memur
30 Ağustos 2023 17:05
senden başka rahatsız olan komşu varsa onlarla beraber karakola gidip şikayetçi olun, kişilerin huzur ve sukununu bozmaktan soruşturma başlatılır, ne kadar fazla şikayetçi olursa o kadar iyi, diğer komlular şikayetçi olmuyorsa tanık bulmaya çalış, ayrıca şahıs kiracı ise yönetici ile görüşüp imza toplayıp mahkeme aracılığı ilede evden çıkartılabilir, tabi diğer komşular imza verirmi orası mechul
Toplam 16 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Numara sorgulatmaLGS sınav ücretiEmekli ikramiyesi Trafik polisliği yaşadıklarım ve gördüklerim...Mukayyit olmakGürültü konusunda polisin yetkisi nedir?fabrika işçisi

Sözlük

İçinden geleni söyle 12 istanbul'daki garip ışık ve patlama sesleri 1 intikam 4 müzmin 2 toyga-toğga çorbası 2 eşşek kadar olmak 2 Ceren 3 güne bir şiir bırak 1 hüdhüd kuşu 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1

Son Haberler

30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı68 mimarı 'Balkanlar turu' vaadiyle dolandırıldılarMemurun zam oranları yarın belli olacakİşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon lira dolandırdıOkullara yeni seçmeli ders geldi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?