Gürültü konusunda polisin yetkisi nedir?

bu zamana kadar zabıtanın bir kere bile gelip gürültü veya başka konuda işlem yaptığını görmedim, çoğu eğitimsiz torpilli cahil

bu zamana kadar zabıtanın bir kere bile gelip gürültü veya başka konuda işlem yaptığını görmedim, çoğu eğitimsiz torpilli cahil