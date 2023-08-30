Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 15:23
Bahis ceza ve ifade acil

Arkadaşlar, 2017 yılında dosyada şüpheli olarak adımız varken şüpheli olarak herhangi bir yazışma vs yok sadece banka kaydından dolayı, ceza alirmiyiz ifadede bahis oynadım demelimiyiz, memuriyeti etkiliyor mu

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