Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 16:42
Seçmeli Düşünme dersi olan ortaokullara felsefe öğretmeni müdür yardımcısı atanabilir mi?

Acaba bu konuda bilgisi olan var mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 16:47

Atanamaz


sessiz -bayan
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 16:49

neden


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 16:54

Felsefe lise branşı o yüzden

sessiz -bayan, 18 dk. önce

neden


sessiz -bayan
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 16:57

Yönetici atanacağı okulda aylık okutabileceği dersi bulunmak diyor liseye atanır demiyor yönetmelik


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 17:03

Oyle diyorda ortaokul açılmayacak tercih listesinde goreceksiniz

sessiz -bayan, 10 dk. önce

Yönetici atanacağı okulda aylık okutabileceği dersi bulunmak diyor liseye atanır demiyor yönetmelik

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