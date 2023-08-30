Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


30 Ağustos 2023 16:53
destek gerektiren projeler

desteklemek gerek neden yeni bayraktarlar neden yeni ihalar sihalar olmasın neden yeni selçuk bayraktarlar olmasın

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/global-haberlesme-alaninda-il-mudurlugunden-dev-hamle-10922794

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