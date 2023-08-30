Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 16:53
dyk görevlendirme

başvurular yapıldı. görevlendirmeler ne zaman nasıl yapılıyor? ilçeler tek tek kendileri belirleyip kendi internet sitelerinde mi duyuyorlar? duyuru 29 ağustos 1 eylül diyor sanıyorum ama emin olamadım. deneyimli arkadaşlar bilgi verebilirler mi?

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