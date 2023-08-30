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Editörler : Lanet


30 Ağustos 2023 16:56
güzel projeler destek ister

her zaman lazım olur gereklidir kahraman maraş depremlerinde iletişimi gördük

http://istanbul.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/45131/global-haberlesme-alaninda-il-mudurlugumuzden-dev-hamle.aspx

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