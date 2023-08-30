KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Ağustos 2023 17:25
Kpss B Grubu Merkezi Atama

Arkadaşlar merhaba. Temmuz merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ve yeni merkezi atama ne zaman olur sizce? Teşekkür ederim.


ömer serkan
Şube Müdürü
30 Ağustos 2023 17:28

Açıklanalı 1 ayı geçti yaa ;)

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