Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 17:35
Almanca zorunlu ders olmaktan çıktı seçmeli oldu

Tebliğler dergisine gore liselerde Almanca seçmeli ders oldu hadi hayirlisi


Fatih TURAB
Aday Memur
30 Ağustos 2023 18:03
Yıllardır söylüyorduk çok isabetli bir karar Milli eğitimin son yıllarda aldığı en isabetli karar

Fatih TURAB
Aday Memur
30 Ağustos 2023 18:06
İngilizce öğretiminin kalitesinin ortada olduğu ülkemizde Almanca vakit kaybıdır. 12 yılda öğrettiğimiz İngilizce ile bir lokantada yemek bile yiyemiyoruz.
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