Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 17:44
Il emrinde ilisik kesme durumu

Bilmediğimden soruyorum. Ilisik kesme durumu nasıl oluyor acaba il emrine atandim.


memur414268
Memur
30 Ağustos 2023 17:56

Kararnamen çıkacak okuldan ayrılış yazını yazacaklar. Eğer yaptırabiliyorsan muhakkak yolluk işlerini oradan yaptır ki erkenden yatsın. Sonra gidip nereye atandıysan evraklarını oraya götürüp görev başlamanı yapıyorsun. Sonra da maaşını vereceğin ev sahibini aramaya başlayacaksın hepsi bu


mervegunes25
Aday Memur
30 Ağustos 2023 18:27
acaba kararnameler bu hafta içinde gider mi hem bilet almak için hem de haftaya seminerler var ilişik kesemezdek bu hafta o zaman seminere gitmemiz gerekir
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