Il emrinde ilisik kesme durumu

acaba kararnameler bu hafta içinde gider mi hem bilet almak için hem de haftaya seminerler var ilişik kesemezdek bu hafta o zaman seminere gitmemiz gerekir

acaba kararnameler bu hafta içinde gider mi hem bilet almak için hem de haftaya seminerler var ilişik kesemezdek bu hafta o zaman seminere gitmemiz gerekir