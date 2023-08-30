Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


30 Ağustos 2023 18:35
Salatalık Kabuğu...

Bir süredir ilgili yazılar okuyordum da dün akşam kabuğuyla birlikte cacık yaptıktan ve lezzetinin de çok güzel olduğunu farkettikten sonra konuyu buraya alayım istedim.Yılların mutfak alışkanlığı ve gelenek/görenek tarzlarıyla ilgili olarak memleketimizde pek adam yerine konulmayan salatalık kabuğu A vit. ve C vitamini, manganez, B vitaminlerinden riboflavin (B2 vitamini) ve niasin (B3 vitamini) barındırılar. A vit.ve C vit. antioksidan özelliklere sahiptir.Böylece, o incecik kabukların çöpe atılmaması bile, sağlık destekleyicisi olmalarının yanı sıra çetinleşen yaşam koşullarında belki biraz teselli edici olabilir. Esenlikle yaşanacak günlerimiz olsun.

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