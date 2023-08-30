Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 19:24

BOŞANMALAR NEDEN BU KADAR ÇOK ARTTI ÖĞRETMEN ARKADAŞLAR ?
Etken Sebepler Neler sizce ?

Bu ankete 58 dakikada, 30 kişi oy kullandı

Etken Sebepler Neler sizce ?

Velocıraptor
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 19:27

Anketi hazırlarken istatistik vermeyi unutmuşum. Her 3 evlilikten 1'i Boşanma ile sonuçlanıyor.


Kagiş
Müsteşar
30 Ağustos 2023 19:38

Peynire zam gelmiş! Al bu da boşanma sebebi olabilir!)))


skramz
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 19:40

benim cevabım seçenekler içinde yok. 30 olmadan evleneyim çocuk yapayım ya yaşım geçmesin dedikleri için. aslında istedikleri için değil. sonra pişman oluyorlar. ben atanamadım bari evleneyim ya dedim evlendim evlendikten sonra atandım diyen öğretmen gördüm. tabii ki tek sebep bu değil.


Velocıraptor
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 19:42

Ezine mi Kars Kaşarı mı ?

Kagiş, 45 dk. önce

Peynire zam gelmiş! Al bu da boşanma sebebi olabilir!)))


Velocıraptor
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 19:46

Aslında kişisel uyumsuzluk denilebilir. Çiftler başka niyetlerle bir araya geliyor sonra zincirleme sorunlar ...

skramz, 43 dk. önce

benim cevabım seçenekler içinde yok. 30 olmadan evleneyim çocuk yapayım ya yaşım geçmesin dedikleri için. aslında istedikleri için değil. sonra pişman oluyorlar. ben atanamadım bari evleneyim ya dedim evlendim evlendikten sonra atandım diyen öğretmen gördüm. tabii ki tek sebep bu değil.

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