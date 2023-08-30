Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 20:01
İl emri hakkında

Ben eş durumu istedim gelmedi ikinci atamada da boş yer yoktu tayin istemedim il emri beni kapsar mı istemeyebilir miyim il emrini?


coshuva
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 20:23
Siz sonuca baktınımız mı hocam sizin de tayininiz çıkmıştır.
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