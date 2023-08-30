Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 20:10
Çalışma Bakanı?ndan az önce inanılmaz bir açıklama geldi
Yarın memur zammı ile ilgili son kararı cumhurbaşkanı verecek dedi. Yani bugüne kadar kadarki hakem heyeti tamamen tiyatro muydu? Dört kere toplantılar da son kararı yine hükümet mi verecek??

çağla besyo
Aday Memur
30 Ağustos 2023 20:13

Günaydın


keçi engin
Aday Memur
30 Ağustos 2023 20:17

Hayırlı sabahlar yeni biliyonuz


sifonyally
Aday Memur
30 Ağustos 2023 20:19

Kamu işçisinide Cumhurbaşkanı açıklamıştı refah payı loading


dca23
Şef
30 Ağustos 2023 20:20
Bu zaten bilinen bir şeydi, hakem heyetinin çoğu üyesi zaten hükümettin seçtiği kişilerden oluşuyor ama artık yüzümüze baka baka açıklaya açıklaya söylüyorlar

mehmetonn08
Memur
30 Ağustos 2023 20:23

Hakem heyeti kukla işi görüyor bunu bilmeyen yok diye biliyordum...

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