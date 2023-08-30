Çalışma Bakanı?ndan az önce inanılmaz bir açıklama geldi

Yarın memur zammı ile ilgili son kararı cumhurbaşkanı verecek dedi. Yani bugüne kadar kadarki hakem heyeti tamamen tiyatro muydu? Dört kere toplantılar da son kararı yine hükümet mi verecek??

Yarın memur zammı ile ilgili son kararı cumhurbaşkanı verecek dedi. Yani bugüne kadar kadarki hakem heyeti tamamen tiyatro muydu? Dört kere toplantılar da son kararı yine hükümet mi verecek??