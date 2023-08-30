KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2023 20:31
Yeni atanacak öğretmenlere tavsiyeniz nedir?
yeni atanacak öğretmenlere, atanmış görev yapan ogretmenlerin tavsiyeleri çok önemli. paylaşırsanız memnun oluruz.

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