Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 20:56
2022 EKYS puanlarının ÖSYM tarafından güncellenmesi
Zaten gecikmiş olan takvim ÖSYM'nin 2022 EKYS' de iki soruyu iptal etmesi ile birlikte daha gecikecek gibi duruyor. Sınavın üç yıl geçerli olması, başvuru yapanların puanlarının güncellemesi ile birlikte sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. 2022 de barajı geçemeyen birinin, puan güncellemesi ile geçme şansı var. 2022 puanı ile başvuru yapıp puanı yükselen var. Bakanlık nasıl bir yol izleyecek bakalım. İki ihtimal var. Ya mevcut başvurular ile sürece devam edecek ya da yeniden takvim yayınlayıp, sil baştan başvuru alacak. Zaten gecikmiş olan süreç daha da gecikecek.

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