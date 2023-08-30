Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ağustos 2023 21:08
399'da 3 yıl kalma şartı

DHMİ geçmek istiyorum fakat çalıştığım TCDD kurumuna atanalı 3 yıl olmadı.TCDD kurumuna ?Memur? ünvanı ile atandım.DHMİ?ye ?Tekniker?ünvanı ile gidecem(Aynı üniversite diplomasıyla)Bu durumda 3 yıl şartı aranıyor mu


Sessizinsan
30 Ağustos 2023 21:27

?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?399 dan 3 yıl dolmadan 4B ye geçemedim.DHMİ Tazminat Yeni Yalanlar ve Gerçek Mahkeme Kararları399 dan GSB yePolislikten 399 a geçiş399 istifaDHMİ'de çalışanlar ve net bir bilgisi olanlar yazabilir mi?399 dan 399 a / 657 ye geçişKİT'ten KİT'e geçiş 3 yıl yasağıKİT

Sözlük

Mutluluk arayışı 5 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 1 Asya.00 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 8 Pargalı İbrahim Paşa 1 eşşek kadar olmak 1 işsizlik 3 intikam 4 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 istanbul'daki garip ışık ve patlama sesleri 1

Son Haberler

İkiz kardeşiyle kavga ederken kalp krizi geçiren genç öldüÜç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Adayım demek hadsizlik olurMansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklamasıErdoğan: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 devletinden biri yapacağız

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?