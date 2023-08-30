Kaç Tane Norm Fazlası Memur var?

2018 yılında yayımlanan rapora göre 41.000 norm fazlası öğretmen varmış. Merkeze alınan valiler, kahmakamlar, emniyet görevlileri, bakanlık yöneticileri, sağlık görevlileri ve tüm kamuda görev yapan memurları da dahil edersek toplamda kaç adet norm fazlası memur vardır? Bunu bilmiyoruz. Tahmini olarak 100.000 memur norm fazlası konumda atıl olarak bulunmaktadır diye düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi ise mazereti nedeni ile tayin olanlardır. Bu mazeret tayinleri böyle devam ederse her iki memurdan biri norm fazlası olacaktır yakın bir gelecekte. Adil ve öngörülebilir bir sistem şarttır. Bu düzen değişmelidir.

2018 yılında yayımlanan rapora göre 41.000 norm fazlası öğretmen varmış. Merkeze alınan valiler, kahmakamlar, emniyet görevlileri, bakanlık yöneticileri, sağlık görevlileri ve tüm kamuda görev yapan memurları da dahil edersek toplamda kaç adet norm fazlası memur vardır? Bunu bilmiyoruz. Tahmini olarak 100.000 memur norm fazlası konumda atıl olarak bulunmaktadır diye düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi ise mazereti nedeni ile tayin olanlardır. Bu mazeret tayinleri böyle devam ederse her iki memurdan biri norm fazlası olacaktır yakın bir gelecekte. Adil ve öngörülebilir bir sistem şarttır. Bu düzen değişmelidir.