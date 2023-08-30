Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ağustos 2023 21:42
Gihler bakabilir mi bu yükselme sınavında bize kadro var mı

4 kasımda ghy sınavı varmış bize kadro var mı yoksa sadece teknisyenlere mi

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