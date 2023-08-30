fikrinize ihtiyacım var

8 senedir bir arkadaşım var. dost derecesizde. birbirimizin sırdaşıydık.tüm zor durumlarda hep yanında oldum.ondan çok benim ona desteğim olmuştur. ben onu çok severdim o da beni. hatta bunu defalarca demişliği vardı bana. iyi ki dostumsun senin gibi az olur vs. 3 sene önce ailesinin olduğu yere tayin gitti.2 sene salgın ve ailesel durumlardan sorunlardan arayamadık birbirimizi. ama öyle de özlemiştik ki. 4 aydır tekrar görüştük eskisi gibiydik.yine her sırı bendeydi. telefonda saatlerce görüşürdük arayınca birbirimizi. ruhen kişilik olarak çok benziyoruz zaten bunu da hep demişizdir birbirimize. hatta bu aralıkta bana gelecekti. öncedende gelmişti ayrıca.neyse tatile gitti birkaç gün mesajımı okumadı endişelendim bir durumu vardı o yüzden. aradım neden yamıyorsun falan dedim sonunda yazı 4 gün sonra.tatile gideceğim arkadaşlarla dedi. bi şey yok dedi. tamam dedimama biraz kızmıştı sanki anlamadım. seni seviyorum dostum ailene selam söyle görüşürz dedi.bende yazmadım ama son bi aydır ne yazsam whatsappta tikler gri. profil foton neden yok diyorum hemen koyuyor.hiç değiştirmeyen sürekli değiştiriyor. htta yazsın diye bu fotofrafta neden üzgün düşüncelisin diye şaka yaptım.hemen başka koydu.aradım bi kez açmadı.katiyen o iki tik yeşil olmuyor ve cevap yazmıyor. anlamıyorum neden böyle davranıyor. bir sorun da yoktu aramızda. yazdım kaç kez bir cevap yok. acaba neden lütfen bana fikir verin.napmalıyım. öyle çaresiz kaldım ki.anlamıyorum da.8 9 yıllık dostluk nolduderdi ki ömür boyu hayatımda en iyi dostlarımdan biri olarak kalacaksın vs.noldu neden böyle davranıyor? sanki duvar oldu bir anda. napmalıyım? ona değer veriyorum.tamam biraz sinirli sağı solu belli olmayan biridir kişilik olarak ama böyle pek yapmazdı.çok iyi biridir.öyle üzülüyorum ki bu durma.sanki ailemden birine ulaşamıyorum.içimde öyle bir acı var.