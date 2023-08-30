Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 22:08
İlişik kesme tarihi

Arkadaşlar ben il emriyle atandım. Eylül maaşımın zamanında yatması için eski okulumun mu maaşı yapmasını beklemeliyim ilişik kesmek için. Maaşlar 6-8i arasında yapılıyormuş sanırım o tarihe kadar yeni görev yerinde olamayacağım büyük ihtimalle

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