Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 23:00
1350 tl eğitim ödeneği. Harca harca bitmez
Bir zamanlar maaşın yarısı iken şimdi maaşın 13'te 1'ine denk gelen; ve Bim'de anca 3 poşet alışveriş fiyatı olan eğitim ödeneği Eylül ayında ödenecek. Yani bize verilen 9 aylık kırtasiye gideri. Bu parayı nasıl kullanacaksınız ???

atahoca
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 23:02

Bu öğretmen milleti de doymuyor. Şaka hocam şaka...

2020'de okul müdürü bilgisayarı olmayan arkadaşa eğitim ödeneği niye veriliyor, demişti. Trajikomik...

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