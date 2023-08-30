1350 tl eğitim ödeneği. Harca harca bitmez

Bir zamanlar maaşın yarısı iken şimdi maaşın 13'te 1'ine denk gelen; ve Bim'de anca 3 poşet alışveriş fiyatı olan eğitim ödeneği Eylül ayında ödenecek. Yani bize verilen 9 aylık kırtasiye gideri. Bu parayı nasıl kullanacaksınız ???

Bir zamanlar maaşın yarısı iken şimdi maaşın 13'te 1'ine denk gelen; ve Bim'de anca 3 poşet alışveriş fiyatı olan eğitim ödeneği Eylül ayında ödenecek. Yani bize verilen 9 aylık kırtasiye gideri. Bu parayı nasıl kullanacaksınız ???