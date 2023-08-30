Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 23:10
4 b kurum içi ünvan değişikliği

sözleşmeli personel kurum içi ünvan değişikliği sınavına girebilir mi

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Son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalıştınız mı?4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)399 dan gsb ye başvuru GSB çalışan bilgi verebilecek üye var mı?Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçişİl dışı geçici görevlendirmeEş durumu tayini hakkında bilgi almak istiyorum

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