Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2023 23:10
Bayburttan Sivasa Becayiş

Sivasta Ebe kadrosunda çalışan bayburta gelmek isteyen var mı ? 3yıl doldu


lDeimosl
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 23:25

Biri 5. bölgede biri 6. bölgede. Becayiş için aynı bölgede olması gerekir.

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