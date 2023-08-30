Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 23:31
Bursa il Mem Fenci
fenden Bursa il Mem e atandım il emri ile. özür ilçem Nilüfer. Nilüfer'de benim branşta okul bulabilir miyim ya da Osmangazi de?

gandurlu
Memur
31 Ağustos 2023 01:03

Hocam hayırlı olsun bende il emrine bursaya atandım. Süreç nasıl olacak mazeret ilçem nilüfer ama uzak ilçelere gönderirler diye tedirginim.

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