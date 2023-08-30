Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


30 Ağustos 2023 23:41
Teknikerlik

Merhaba arkadaslar ben 2 yillik on lisans bolum okuyacagim acikogretimden staj zorunlulugu olmayan bolum varmi? fotografcilik bolumu bildigim kadariyla hem teknik bolum olup hem staj zorunlulugu yok net bilgisi olan arkadaar yrdimci olabilirmi kayit icin gunum daraldi yardimci olursaniz sevinirim okadar arastirmama ragmen net cevap bulamadim


Rebelyoung
Aday Memur
31 Ağustos 2023 01:07

Arkadaslar yokmu bilgisi olan

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