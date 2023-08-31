Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 00:34
Kafayı yemek uzereyım...

Hocalarım bebegım 17 aylık mayısa kadar ucretsız ızın hakkım var ama subatta ucretsız iznimı bitirip geri doncem cunku mayısta goreve baslamak benım ıcın de ogrencıler ıcın de zor olur yalnız cevremde cocuguma bakacak kimsem yok kime haber saldıysam bır nasip olmuyor kafayı yıcem. Aklıma gelen su: 5 yıllık ogretmenım bundan dolayı 1 sene daha ucretsız ızın alıp ardından kres yasına getirme dusuncesı aklıma geliyor sonra diyorumkı mudur bana ne der? &#128532; Cok mu tepki alırım, napmalıyım? Boyle bir hakkım var ama zamanla mı yanlıs?


Kuzey2259
Şef
31 Ağustos 2023 01:04

Hocam maddi imkanınız varsa ücretsiz izin hakkınızı sonuna kadar kullanın, müdürün size bunun hesabını sormaya hakkı yok, bebeğinizi düşünün, üç beş yıl sonra müdürünüz gidecek ve hayatınızın sonuna kadar bir daha görmeyeceksiniz belkide, çocuk önemli. Ücretsiz izin de sizin yasal hakkınız, onun büyümesini kaçırmayın, hayatının ilk yıllarında yanında olun.

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