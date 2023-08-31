Doktora ve Yüksek lisansın hizmet puanına etkisi

Hocalarım siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama geçen yıllarda doktora, yüksek lisans hatta makale yazımı gibi nitelikler hizmet puanına etkiliydi.

Çok kısa bir süre yürürlükte kaldı, hatta bu şekilde tayin olan öğretmen arkadaşlarımız oldu, fakat ne yazık ki kısa sürede iptal edildi ve yargı süreci devam ediyor.

Eğitim konusunda kendini yetiştirmiş bireylerin özellikle de öğretmenlerimizin bu konuda teşvik edilmesi, eğitim camiasına yakışır bir davranış olurdu. Online eğitimin de yaygınlaşmasıyla artık eğitim birçok birey için daha kolay hale gelmiştir.

Öğretmenlik aslında bitmeyen bir öğrencilik serüvenidir.

Kendini yetiştiren eğitimcilerin hizmet puanı ya da farklı şekillerde ödüllendirilmesi güzel bir teşvik olur düşüncesindeyim.

Hoş öğretmenlerimiz için tartışılacak ve düşünülecek çok konu var farkındayım ama bu da eklenmeli.