Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 05:35
Mesai olan yerde üniversiteye gidip gelme

Sadece mesai olan yerde çalışıyorum ve üniversiteyi kazandım okumak istiyorum ama müdür gelir akşam çalışmaya devam edersin dedi. Böyle bir hakkı var mı memuriyette telafi çalışması gibi bir şey var mı

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