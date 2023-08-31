Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 07:51
Enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Asla tutmayan merkez bankası enflasyon beklentisinin bile altında teklif edip. Sendikayla anlaşmayıp. Üzerine bide enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen çalışma bakanımız var. Allah sonumuzu hayır etsin.


özköro
Aday Memur
31 Ağustos 2023 08:03

Bakan bey; memurun enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz yani memuru direk gömeceğiz demek istemiş ben öyle anladım.

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