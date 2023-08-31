KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 07:55
Şanlıurfa GSB

Arkadaşlar Urfa?yı yazan var mı kaç puanla yazdınız?

Çok Yazılan Konular

GSB Buro PersoneliTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Hem işte çalışıp hemde 2024 kpss hazırlanmakGsb büro geçen sene/ bu seneMemur Alımları - GSBGsb alımı MersinDSİ yedeklerYardım lütfennn

Sözlük

bilmiyorum 3 z kuşağı 3 suç oranlarının artması 5 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 1 müzmin 2 alışmak 3 ayasofya camisi 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 7 muhallebi 1 Pargalı İbrahim Paşa 1

Son Haberler

PKK'dan ABD'ye acil yardım çağrısı: Türkiye'yi durdurunAK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyannameKavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandıTina kayıp ekonomist için umut olduMemura zamda karar günü

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?