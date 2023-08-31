Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 08:35
Gsb destek personeli
Arkadaşlar gsbye atanan destek personeli ne iş yapar kykya mı verilir kazanlar. Ağırmıdır çok çalışma usulü

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