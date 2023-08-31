Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ağustos 2023 08:49
TSK Aşırı Borçlanma ve İcra

Merhaba. Muvazzaf, 1 yıllık personelim. Kredi kartlarına 100bin borcum var ve önümüzdeki iki ay ödeyebilmem mümkün gözükmüyor. 2 ay ödeme yapılmadığı durumda süreç nasıl işleyecek, yasal takip ve haciz durumu ne zaman başlayacak? Bilgisi olan meslektaşlarım cevap verebilir mi? Süreç hakkında bilgiye ihtiyacım var.

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