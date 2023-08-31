Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 08:53
Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.


bio_feti
Aday Memur
31 Ağustos 2023 08:59
Yıllardır bu sendika ve yönetimi zaten bu görüşteydi. yani şaşırılıcak bir durum yok.

matematikogretmenii
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 09:15
Sendikaların parasını devlet veriyor arkadaşlar siz vermiyorsunuz. Sendikaya üyeyim aylık ödemesini yapıyorum sanıyorsunuz. Sendika diye bişey yok ortada devletin bir memuru var. Neyi bekleyip neye şaşırıyorsunuz ki.

Arizonalı
Aday Memur
31 Ağustos 2023 09:29
devletin imkanlarının olduğu yıllarda, üç buçuğa ben imza atmadım.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesiİl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.Whatsaapp üzerinden tebligat yapilir miedebiyat öğretmenliği atanmaİl emri işleyişi nasıl oluyor?Sizce haksızlık değil mi?Seçmeli Derslerİl ve İlçe Emri geldi

Sözlük

kazık yemek 2 Bugün olanlar 5 ayasofya camisi 1 mustafa kemal atatürk 1 işsizlik 3 muhallebi 1 aşkı anlatan en iyi replik 6 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 2 30 ağustos zafer bayramı 2 bir peynire 880 bin TL vermek 2

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolarBorsa güne yükselişle başladıTürkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdüEmlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendiKars'ta akranını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?