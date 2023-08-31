Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 09:19
Doğum Nedeniyle İstifa Edince Ceza Alınıyor mu

Merhabalar , Doğum nedeniyle istifa ettiğimizde başka sözleşmeli pozisyona atanmak için 1 yıl cezalı mı olmuş oluyoruz tecrübeli olan varsa sevinirim.

Geçiş yapacağım birim destek personelinden - hizmetli

Üniversiteden Bakanlığa geçicem

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