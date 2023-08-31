Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 09:19
Belediye vs. Dsi'de mühendislik geçiş hakkında
Arkadaşlar merhabalar şu an belediyede kadrolu mühendisim.Aday memurluk sürecinde istifa edip sozlesmeli dsi mühendisliğe geçebilir miyim?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Ağustos 2023 09:32

Kadrolu herhangi bir unvandan sözleşmeli herhangi bir unvana geçiş yapabilirsiniz. Ancak tekrar kadrolu bir unvana atanmak isterseniz usulüne uygun istifa ettiğiniz takdirde en az 6 ayınız dolmalı.


İnşaatmühMuhammed
Aday Memur
31 Ağustos 2023 09:34
Cevabınız teşekkür ederim peki sözleşmeli alımda 3 yıl çalıştıktan sonra tekrar aday memurluk yani 3+1 de problem çıkarmaz değil mi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Naklen atama kontenjanlarıEkonomistlerin hiçbir kazanımı olmamasıEskişehire becayiş isteyen varmıBelediye vs. Dsi'de mühendislik geçiş hakkında Üniversitelerde Şube Müdürlüğü Kadrosu Nasıl Alınır.Naklen Geçişte Görevde Yükselme Sınavı Bekleme Süresi?Mahalli İdare 9/1 memur aylık kazancı hakkında

Sözlük

alışmak 3 Bugün olanlar 5 zeki demirkubuz 2 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 last of us 1 muhallebi 1 Asya.00 3 Ev kiraları 2 havuç ve sopa 1 ayasofya camisi 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolarBorsa güne yükselişle başladıTürkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdüEmlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendiKars'ta akranını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?