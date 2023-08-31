Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 09:27
Atama Kararnameleri hk.

İsteğe bağlı İl dışı/içi ve mazeret atamalarına dair Atama Kararnameleri okullara gönderildi mi? Klavuzda 31 Ağustosta ilişik kesmeye başlanıyor ama kararname gelmeden ilişik kesme işlemi olmaz. Bilgisi olan hocalarım bilgi veririse sevinirim.


ütopikegitimci
Aday Memur
31 Ağustos 2023 09:31
.

sanatogretmeni
Aday Memur
31 Ağustos 2023 09:58

MEBBİS üzerinden gönderiliyor kararnameler, okulunuza sorun.


melike.h
Şef
31 Ağustos 2023 10:16

son atama için geçerli değil 31 ağustos. rahat olun. kararname geldikten sonra işlemlerinizi yaparsınız. hayırlı olsun

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